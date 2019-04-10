وظائف شاغرة لحراس المدارس في تعليم القنفذة

2019-04-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال بمسمى (حارس أمن)، للعمل في مدارس البنين والبنات، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية.

– أن يكون من ضمن قوائم الانتظار ببرنامج ساعد (الخدمة المدنية).

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– أن يكون المتقدم من سكان القطاع المتقدم عليها مع إرفاق ما يثبت ذلك.

– أن لا يكون المتقدم متقاعداً من وظيفة حكومية.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً لمدارس البنين، و 35 عاماً لمدارس البنات وأن يكون متزوجاً، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاماً.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1440/8/5هـ ويستمر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 1440/8/12هـ، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا)