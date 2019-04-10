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#وظائف شاغرة لحراس المدارس في تعليم القنفذة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال بمسمى (حارس أمن)، للعمل في مدارس البنين والبنات، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يجتاز المقابلة الشخصية.
– أن يكون من ضمن قوائم الانتظار ببرنامج ساعد (الخدمة المدنية).
– أن يكون المتقدم من سكان القطاع المتقدم عليها مع إرفاق ما يثبت ذلك.
– أن لا يكون المتقدم متقاعداً من وظيفة حكومية.
– أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً لمدارس البنين، و 35 عاماً لمدارس البنات وأن يكون متزوجاً، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاماً.
وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1440/8/5هـ ويستمر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 1440/8/12هـ، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا)
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