6 وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

2019-04-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ممرض- وحدة العناية المركزة حديثي الولادة (الظهران).

. ممرض أول- غرفة العمليات (الظهران).

. ممرض أول- الوحدة الطبية للمرضى الداخليين (الظهران).

Advertisements

. فني عيون (الأحساء).

. محلل فني أول تقنية المعلومات (الظهران).

. أخصائي تصوير تقني (الظهران).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)