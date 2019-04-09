شكرا لقرائتكم شركة موبايلي تعلن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-09 شركة موبايلي تعلن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة موبايلي عبر موقعها الإلكتروني توفُّر وظائف إدارية وتقنية شاغرة بالرياض، بمُسمى (مدير أول عمليات تقنية المعلومات والاتصالات، ومدير تطوير إدارة العملاء)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف: 1- مدير أول عمليات تقنية المعلومات والاتصالات (Senior Director ICT Operations). Advertisements 2- مدير تطوير إدارة العملاء (Director Customer Management Development). موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم بتاريخ 2019/04/09م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة موبايلي تعلن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.