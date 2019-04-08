9 وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية في 4 مدن

2019-04-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف المشتريات (الرياض).

. أخصائي المشتريات (الرياض).

. مشرف السلامة والأمن (مكة المكرمة).

. مشرف السلامة والأمن (الرياض).

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. مشرف السلامة والأمن (جدة).

. مشرف السلامة والأمن (المدينة المنورة).

. مشرف تعدين البيانات (الرياض).

. مدير مناوب- الأمن والسلامة (الرياض).

. أخصائي تعدين البيانات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)