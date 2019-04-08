وظيفة مراسل شاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

2019-04-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة القانونية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى “مراسل”، على بند الأجور فئة (أ) ذات الرقم (113)، وترغب الإدارة إشغالها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقا للشروط التالية:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

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– أن يكون لائقاً طبياً.

– أن يكون حاصلا على الثانوية العامة كحد أعلى والابتدائية كحد أدنى.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد على 35 سنة.

وأوضحت الإدارة أن التقديم سوف يبدأ عليها بتاريخ 1440/8/9هـ إلى 1440/8/13هـ من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، بمبنى رقم (11A) القاعة رقم (101A) .