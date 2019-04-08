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وظائف قيادية شاغرة لدى مصرف الراجحي في 6 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في المدن التالية: “الرياض، وتبوك، وسكاكا، والمجمعة، وعفيف، والأرطاوية”.
وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير فرع مصرف (الأرطاوية).
. مدير فرع مصرف (سكاكا).
. مدير فرع مصرف (عفيف).
. مدير فرع مصرف (المجمعة).
. مدير فرع مصرف (تبوك).
. مدير أول إدارة الطلب والتموين (الرياض).
. مدير أول عمليات البيانات (الرياض).
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يونيو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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