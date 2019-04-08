وظائف قيادية شاغرة لدى مصرف الراجحي في 6 مدن

2019-04-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في المدن التالية: “الرياض، وتبوك، وسكاكا، والمجمعة، وعفيف، والأرطاوية”.

وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير فرع مصرف (الأرطاوية).

. مدير فرع مصرف (سكاكا).

. مدير فرع مصرف (عفيف).

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. مدير فرع مصرف (المجمعة).

. مدير فرع مصرف (تبوك).

. مدير أول إدارة الطلب والتموين (الرياض).

. مدير أول عمليات البيانات (الرياض).

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)