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وظائف لحملة البكالوريوس بـ المجلس الصحي السعودي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف صحية لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بمسمى (أخصائي صحة عامة، وأخصائي تعزيز صحة، وأخصائي إحصاء حيوي)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- أخصائي صحة عامة:
– درجة الماجستير في الصحة العامة.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- أخصائي تعزيز صحة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تعزيز صحة، وتثقيف صحي، ووبائيات، وصحة عامة).
– خبرة لا تقل عن سنة.
3- أخصائي إحصاء حيوي
– درجة البكالوريوس في تخصص (إحصاء حيوي).
– خبرة لا تقل عن سنة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/05م وينتهي يوم السبت بتاريخ 2019/04/14م.
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي اضغط هنا
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