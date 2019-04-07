2019-04-07

وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة شاهيني في خميس مشيط

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “محاسب مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة خميس مشيط.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، مع وجود خبرات سابقة.

Advertisements

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)