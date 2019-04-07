وظائف للنساء بالشركة السعودية لحقوق الملكية الفكرية

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية لحقوق الملكية الفكرية (شركة رائدة في توفير الحلول المتقدمة في مجال الملكية الفكرية منذ 2009م) بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظيفة شاغرة للنساء من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (محامية)، لحملة البكالوريوس في تخصص القانون.

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– محامية.

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الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

3- حديثة التخرج أو لديها خبرة لا تتجاوز سنة.

4- ألا تكون المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

5- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية إلى عدم تسجيل المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

6- ألا تكون المتقدمة قد استفادت من برنامج تمهير سابقاً.

المهام الوظيفية:

1- الإشراف على المنصة: جمع البيانات والوثائق القانونية صياغة الوثائق القانونية. إعداد الوثائق القانونية مثل الوصايا والسندات والعقود.

2- إجراء التحليلات : تأهيل الطلبات وتقييم الخيارات القانونية، والبحث في البيانات المتصلة بالقضايا، ومقابلة الموكلين والشهود، وإجراء الاتصالات الأخرى.

3- تقديم المشورة للعملاء : تقديم المشورة للموكلين بشأن الاحتمالات المتوقعة للمطالبات وجدوى القضايا والمعاملات، وتحليل المخاطر والنتائج والقيود المحتملة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1440/08/02هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا