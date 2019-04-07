وظائف موسمية للرجال في المسجد الحرام

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

Advertisements

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف موسمية للرجال فقط للعمل بالمسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1440هـ بمشيئة الله تعالى.

وقالت الرئاسة إن التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بها على الرابط التالي (هنا) وفق الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة.

أن يكون مناسباً من حيث حسن المظهر و الخلق.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق.

يتم قبول مؤهل الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط.

الاستعداد للعمل في أي وقت.

عدم الجمع مع وظيفة أخرى.

أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

وأضافت أ موعد التقديم يبدأ اليوم الأحد الموافق 02-08-1440هـ وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 04-08-1440هـ بمشيئة الله.

ولفتت إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئياً.​