32 #وظيفة شاغرة في أمانة القصيم

2019-04-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت أمانة منطقة القصيم عن توفر وظائف عدد من الوظائف الشاغرة على عقود التشغيل والصيانة للرجال، من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الأمانة.

وبينت الأمانة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني مختبر كيميائي.

. فني مختبر حشري.

. فني ميكروبيولوجي.

. مدير مشروع.

. مراقب.

. فني كهربائي.

. فني سباكة.

. مهندس كهربائي.

. فني حدادة.

. فني نجارة.

. مبلط.

. دهان.

. مشرف ميداني.

. سائق.

. طبيب بيطري.

. مراقب عام.

. مشرف عمال.

. مغسلين موتى.

. بناء.

. كهربائي.

. مشغل مأمور.

. مراقب ورديات.

. مراقب عام​.

وبينت الأمانة أن الشروط المطلوبة هي:

– المتقدم سعودي الجنسية.

– أن لا يقل العمر عن (20) سنة ولا يزيد عن (35) سنة.

– رخصة قيادة سارية المفعول.

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– لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك.

– الأفضلية لمن لديه خبرة سابقة.

– أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر وغير مطالب بفترة حضر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام.

– اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة المشكلة للتعيين.

– استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.

– لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو الأمانة وتعتبر لاغية بعد انتهاء الاختبارات والمقابلات واجتياز المرشحين للوظائف ولا يحق للمتقدم المطالبة بالمستندات أو التوظيف.​

ودعت الأمانة الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط والخبرات الموضحة التقدم عبر موقع الأمانة الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1440/08/02هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1440/08/06هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)