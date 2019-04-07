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2019-04-07 رابط وشروط التقديم على وظائف زين متابعات الخليج 365 - الرياض تواصل شركة زين استقبال طلبات شغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها حتى منتصف الشهر الجاري.

وكانت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، قد أعلنت في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وخميس مشيط. وأبرزت شركة زين أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . محلل أول تطوير أعمال (الرياض). . أخصائي العلاقات والخدمات (الرياض). . مدير أول المنطقة الجنوبية (خميس مشيط). . موظف مراقبة الائتمان (الرياض). Advertisements . وكيل التذاكر (الرياض). . محلل أول الدعم اللوجستي (الرياض). . محلل أول تحليلات البيانات (الرياض). . وكيل الصادر- خدمات العملاء (الرياض). . مدير أنشطة التجوال (الرياض). . مساعد إداري الخدمة الخاصة (الرياض). وأشارت شركة زين إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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