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برنامج يسّر يعلن توفر وظائف بعدة مجالات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (برنامج يسّر) توفر فرص وظيفية للمتخصصين بعدة مجالات وظيفية، للعمل بمدينة الرياض، في (إدارة البرامج، وإدارة المشاريع، والعلاقات الدولية، والتحليل الاستثماري)، لحملة البكالوريوس فما فوق، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المجالات الوظيفية:
1- إدارة البرامج.
2- إدارة المشاريع.
3- العلاقات الدولية.
4- التحليل الاستثماري.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا
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