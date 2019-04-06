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2019-04-06 وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى جنرال إلكتريك في 5 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، والدمام، وأبها، وحائل، والجوف”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . رئيس الشؤون التنظيمية. . أخصائي الشؤون التنظيمية. . مدير الموارد البشرية. . مدير برنامج التوطين. . مستشار قانوني. Advertisements . مهندس خدمات ميداني (عدد 3 وظائف). . مستشار مشاريع. . مستشار أول خدمات المشاريع. . أخصائي ثاني خدمات- خدمات التنفيذ الرقمي. . مدير مشروع. وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا).









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