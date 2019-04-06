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وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مجموعة الفطيم
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات الفطيم التجارية- المتخصصة في قطاعات السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والشركات التابعة للمجموعة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مساعد مبيعات (للسعوديات): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
. مدير قسم (للسعوديات): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.
. مشرف المحاسبة (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.
وأوضحت المجموعة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 إبريل 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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