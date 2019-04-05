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2019-04-05 وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة لدى بي إيه إي سيستمز متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وتبوك، والطائف”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشرف خلية تدريب تحميل الأسلحة (الطائف). . فني صيانة طائرات (تبوك). . مشرف فني التصنيع- التايفون (الطائف). Advertisements . رئيس العقود التجارية (الرياض). . فني الخروج- التايفون (الطائف). . فني إلكترونيات الطيران (تبوك). وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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