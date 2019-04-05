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2019-04-05 وظائف شاغرة بنظام التعاقد في الشؤون الإسلامية بالشمالية متابعات الخليج 365 - واس أعلنت ادارة المساجد بمدينة عرعر التابعة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة الحدود الشمالية عن رغبتها بتعيين خطباء متعاقدين في عددٍ من الجوامع في مدينة عرعر.

وبينت إدارة المساجد بعرعر أن هذه الوظائف تخضع لشروط محددة، داعيةً في إعلانها كل من يجد في نفسه الكفاءة، وتنطبق عليه الشروط المعنية بالعمل كـ (خطيب) التقدم للإدارة، مشيرةً إلى فتحها باب التقدّم لهذه الوظائف، ابتداءً من اليوم وعلى مدى 10 إيام.









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