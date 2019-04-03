وظائف شاغرة للمعيدات في كلية الاقتصاد بجامعة المؤسس

2019-04-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف “معيدة”، والمخصصة لقسم دراسات الطفولة تخصص (دراسات الطفولة) طالبات (2)، للعام الدراسي 1441/1440هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– ألا يتجاوز عمرها عن (30) سنة.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص دراسات الطفولة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألا يقل تقديرها بالبكالوريوس عن جيد جدا.

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– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أو IELTS .

– ألا تكون حاصلة على البكالوريوس وهي على رأس العمل.

– اجتياز الاختبار المحوسب الخاص بالقسم (سوف يحدد إعلانه لاحقًا على موقع الكلية).

– أن تكون حاصلة على درجة القدرات الجامعيين أو ما يعادلها.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية على هيئة صور من طبق الأصل للهوية الوطنية ووثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمد، مع (CD) يحتوي على مسح ضوئي لكافة الوثائق وإرفاقها في صورة (PDF)، وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازتها إن وجدت إلى مكتب الدراسات العليا بكلية الاقتصاد المنزلي مبنى الزهراء رقم 43/ غرفة رقم (131 – 130)، وعلى البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك اعتبارا من تاريخ 1440/7/28هـ وحتى 1440/8/27هـ، خلال الدوام الرسمي.