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2019-04-03 وظائف إدارية شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة. وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى: . أمين المكتبة والتوزيع: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة البكالوريوس. Advertisements . محلل أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، هندسة النظم، أمن المعلومات). وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 إبريل 2019م. وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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