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5 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الاتصالات السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي المشروع الفني.
. مهندس عمليات الشبكات.
. قائد فريق تطوير المنظمة.
. خبير التحليلات.
. رئيس مهندسي عمليات البنية التحتية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 إبريل 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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