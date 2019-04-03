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19 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة في شركة ياسرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مهندس الأجهزة.
. مستشار ثالث تجاري.
. مستشار العقود (عدد وظيفتين).
. مخطط تكاليف (عدد 3 وظائف).
. مهندس الموثوقية (عدد وظيفتين).
. مراقب صيانة- وحدة الورش الميكانيكية.
. مهندس مشاريع.
. مهندس صيانة (عدد 3 وظائف).
. أخصائي هندسة الموثوقية.
. مشرف وحدة تفتيش المنطقة.
. مشرف وحدة الكهرباء/ الأجهزة.
. مشرف التفتيش.
. رئيس قسم محاسبة العمليات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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