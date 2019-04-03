وظائف شاغرة للسعوديين في البنك العربي الوطني

2019-04-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك العربي الوطني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفُّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأبرز البنك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. قائد فريق التطوير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، هندسة علوم الكمبيوتر، الالكترونيات)، ويفضل درجة الماجستير.

. مطور برمجيات: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات، أو المجالات ذات الصلة.

. مطور أول برمجيات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو المجالات ذات الصلة.

Advertisements

. مخطط استمرارية الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المعلومات، أو ما يعادلها.

. مدير استمرارية الأعمال وتخطيط استجابة حالات الطوارئ: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

. قائد التطوير التقني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، هندسة الكمبيوتر).

وبيّن البنك، أنَّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)