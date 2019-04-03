وظائف شاغرة للمعيدات في كلية التمريض بجامعة المؤسس

2019-04-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت كلية التمريض بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف “معيدة”، والمخصصة لقسم تمريض الصحة النفسية تخصص تمريض الصحة النفسية طالبات عدد (1)، ولقسم تمريض الصحة العامة تخصص تمريض صحة ومجتمع طالبات عدد (1)، ولقسم التمريض الباطني والجراحي تخصص تمريض باطني وجراحي طالبات عدد (1)، وتخصص تمريض العناية الحرجة طالبات عدد (1)، وتخصص تمريض العناية الطارئة طالبات عدد (1)، ولقسم تمريض الأمومة والطفولة تخصص تمريض النساء والولادة طالبات عدد (1)، للعام الدراسي 1440/1439هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن تكون المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص بكالوريوس تمريض من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدًا.

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– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن (30) سنة.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة التوفل، أو STEP أو IELTS .

– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة القدرات الجامعيين أو ما يعادلها.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بمبنى رقم (8) غرفة رقم (811) العنوان البريدي ص.ب 24828 جدة (21551)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك اعتبارًا من تاريخ 24 /7 /1440هـ وحتى 23 /8 /1440هـ، خلال الدوام الرسمي.