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2019-04-01 البنك العربي الوطني يطرح برنامجاً تدريبياً منتهي بالتوظيف للنساء متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن البنك العربي الوطني عبر موقعه الإلكتروني بدء التقديم ببرنامج تدريبي منتهي بالتوظيف لحديثات التخرج (برنامج البنك العربي الوطني تدريب الخريجات السعوديات – حديثي التخرج لعام 2019م)، من حملة البكالوريوس والماجستير في العديد من التخصصات، وذلك وفقاً للتخصصات والمواعيد الموضحة أدناه. تفاصيل البرنامج: – برنامج البنك العربي الوطني تدريب الخريجات السعوديات – حديثي التخرج لعام 2019م (ANB Graduate Training Program – 2019). التخصصات: Advertisements 1- المحاسبة.

2- المالية.

3- الاقتصاد.

4- علوم الاكتوارية.

5- التسويق.

6- الإدارة.

7- نظم المعلومات الإدارية.

8- تقنية المعلومات.

9- الهندسة.

10- الرياضيات. مدة التدريب:

– سنة واحدة. الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن يكون عمر المتقدمة ما بين 22 إلى 28 سنة.

3- حديثة التخرج من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات التالية الموضحة أعلاه.

4- الحد الأدنى من المعدل التراكمي جيد أو ما يعادلها.

5- مهارات تحليلية وشخصية.

6- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة (تحدثاً وكتابةً).

7- أخلاقيات العمل العالية وروح الفريق. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/04/20م. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









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