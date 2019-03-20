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وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الكفاح القابضة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو الهندسة المعمارية)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.
. مدير مشروع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو ما يعادلها.
. ممثل مبيعات: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، الاقتصاد).
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 مارس 2019م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2019م.
وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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