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2019-03-20 7 وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وأبها، وخميس مشيط. وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مستشار خدمة عملاء (أبها). . تنفيذي- عمليات المبيعات (خميس مشيط). . أخصائي عمليات المرافق الفنية (الرياض). . مساعد إداري (الرياض). Advertisements . محلل الإدارة الخارجية (الرياض). . مدير الشراكة والتحالفات (الرياض). . أخصائي العمليات الداخلية والرعاية الاجتماعية (الرياض). وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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