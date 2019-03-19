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4 وظائف هندسية وفنية شاغرة في التصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي ثالث- أجهزة (الجبيل).
. أخصائي ثاني- تطوير الحلول (الجبيل).
. كيميائي- الجودة (الجبيل).
. مخطط صيانة (الدمام).
وأوضحت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2019م.
وأفادت الشركة، بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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