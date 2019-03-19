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وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس ثالث أنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات).
. طبيب خدمات- مركز تنمية الطفل (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.
. مراسل: شهادة الثانوية العامة، أو شهادة الكفاءة المتوسطة.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2019م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مارس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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