وظائف

وظائف إدارية شاغرة للجنسين في النهدي الطبية

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للجنسين في النهدي الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-19

وظائف إدارية شاغرة للجنسين في النهدي الطبية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من جدة، وأبها.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق الدعم اللوجستي (أبها/ للرجال).

Advertisements

. محضر طلبات (جدة/ للنساء).

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية شاغرة للجنسين في النهدي الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى