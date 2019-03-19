وظائف إدارية شاغرة للجنسين في النهدي الطبية

2019-03-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من جدة، وأبها.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق الدعم اللوجستي (أبها/ للرجال).

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. محضر طلبات (جدة/ للنساء).

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)