وظائف إدارية شاغرة للجنسين في نسما القابضة

2019-03-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “Nesma TATA” في محافظتي جدة والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مراقب وثائق (للرجال/ الخبر): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

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. محاسب (للنساء/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة المالية، أو المحاسبة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)