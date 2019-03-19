وظائف لحملة الدبلوم في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظيفة إدارية شاغرة من حملة شهادة الدبلوم أو الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل بالوزارة بمدينة الرياض، بمسمى (مساعد تنفيذي Executive Assistant).

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

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المسمى الوظيفي:

– مساعد تنفيذي (Executive Assistant).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة.

3- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال ذات صلة.

4- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة.

5- مهارات استخدام الحاسب الآلي واستخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس (اكسل ، وورد ، باور بوينت).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2019/03/19م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا