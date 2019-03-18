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2019-03-18 الخطوط الجوية السعودية تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج بجدة، للعمل بالشركة والشركات التابعة لها (الشركة السعودية للنقل الجوي) بمحافظة جدة، بمسمى (محاسبين Accountants)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– محاسبين (Accountants). Advertisements الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص المحاسبة.

3- إذا كانت الشهادة من خارج المملكة، يجب معادلتها من وزارة التعليم.

4- درجة اختبار قياس (STEP) لا تقل عن 47.

5- حاصل على شهادات مهنية مثل (CPA, CIA or CISA, ACA, CMA SOCPA). موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن اليوم الإثنين بتاريخ 2019/03/18م. طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









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