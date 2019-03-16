وظيفة شاغرة للسعوديات في شركة دانون بالقصيم

2019-03-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة دانون “DANONE”- المتخصصة بمجال الأغذية ومنتجات الألبان الطازجة والمياه والتغذية الطبية-، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة صحية شاغرة للسعوديات، على مسمى “أخصائي التغذية الرعاية الصحية- ممثل طبي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة القصيم.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الطب، التغذية، الرعاية الصحية، الصيدلة)، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).