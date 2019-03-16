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وظيفة شاغرة للسعوديات في شركة دانون بالقصيم
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة دانون “DANONE”- المتخصصة بمجال الأغذية ومنتجات الألبان الطازجة والمياه والتغذية الطبية-، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة صحية شاغرة للسعوديات، على مسمى “أخصائي التغذية الرعاية الصحية- ممثل طبي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة القصيم.
وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الطب، التغذية، الرعاية الصحية، الصيدلة)، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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