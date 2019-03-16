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وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع مدينة القدية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض.
وبيَّنت المدينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس أول شبكات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو الاتصالات).
. مسؤول استقبال الضيوف والمديرين التنفيذيين: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
. موظف دعم مكتب تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في مجالات تقنية المعلومات ذات الصلة.
وأوضحت المدينة أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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