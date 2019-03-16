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2019-03-16 5 وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة إريكسون متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة إريكسون “Ericsson” المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي عمليات ثاني- تقنية المعلومات. . مهندس حلول. . رئيس قسم العمليات. Advertisements . مدير مشروع العملاء. . مدير البرامج. وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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