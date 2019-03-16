شكرا لقرائتكم 18 وظيفة شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-16 18 وظيفة شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، والدمام، والأحساء”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي نجاح العملاء. . أخصائي حقل الأسمنت. . أخصائي دعم العمليات. . مدير تقديم الخدمات. . مدير الموارد البشرية. . استشاري مساعد (عدد 4 وظائف). Advertisements . استشاري أول (عدد 3 وظائف). . استشاري مشاريع. . مدير العملاء. . أخصائي ميداني – التكسير. . فني أول ورشة عمل (عدد وظيفتين). . مهندس- هندسة تطبيقات العملاء. وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 مارس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا).









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 18 وظيفة شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 3 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.