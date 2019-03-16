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2019-03-16 وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة الفطيم بالرياض وجدة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت مجموعة شركات الفطيم التجارية- المتخصصة في قطاعات السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والشركات التابعة للمجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير العمليات (الرياض). . ممثل خدمة العملاء (الرياض). . مشرف مستودع (جدة). . فني خدمات (جدة). . مدقق مالي (جدة). Advertisements . محاسب تنفيذي (الرياض). . ممثل مبيعات أول (جدة). . مساعد مبيعات (للسعوديات/ الرياض). . مدير قسم (للسعوديات/ الرياض). . محاسب المحاسبة (الرياض). وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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