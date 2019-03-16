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2019-03-16 12 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة في شركة معادن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، ورأس الخير، ورأس الزور، ومصنع الجلاميد. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مهندس- تنسيق العمليات. . فني صيانة ميكانيكية. . مشرف مختبر. . فني- السلامة. . مهندس ثاتي- السلامة. . مشرف- الصحة والسلامة والبيئة. Advertisements . محلل أعمال- الميزانية والتخطيط. . مدير مستودع. . مهندس ثاني- العمليات الفنية العامة والجودة. . مهندس أول- مراقبة العمليات العامة والجودة. . محاسب. . رئيس قسم- الخدمات المباشرة والعقود والتوريدات. وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 مارس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).









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