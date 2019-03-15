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2019-03-15 18 وظيفة شاغرة لدى شركة بي إيه إي سيستمز في 4 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية والهندسية والتدريبية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . فني خطط وجدولة. . مدير أول العقود التجارية. . قائد فريق الامتحانات. . فني متجر خزان الوقود- التايفون. . مشرف فني التصنيع- التايفون. . رئيس عمليات التدريب. . مدير عمليات التدريب البحرية والميناء. . مدير التدريب الهندسي البحري. . مهندس هياكل الطائرات. Advertisements . مشرف خلية تدريب تحميل الأسلحة. . مشغل ميكانيكي- التايفون. . مفتش مراقبة الجودة- التايفون. . مشرف متجر الكهرباء والبطاريات الجوية- التايفون. . مشرف فني التدريب على الصيانة ودعم الجودة. . فني الخروج- التايفون. . مدرب القوارب. . فني صيانة الطائرات. . مدير تدريب الملاحة البحرية. وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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