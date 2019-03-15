غرفة الرياض تطرح 523 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

2019-03-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (523) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 12 شركة بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

. شركة درعة للعطور.

. شركة أكسيوم تليكوم.

. شركة فود مارك العربية المحدودة.

. شركة أسواق التميمي.

. المعھد العالي النسائي للسياحة والضيافة.

. بودل للفنادق والسياحة.

. شركة شاورمر للأغذية.

. الشركة السعودية للنقل والاستثمار- مبرد.

. شركة درعة للتجارة.

. مجموعة مرحبا للسياحة/ فندق حياة بلايس.

. شركة ديارات التجارية.

. الشركة السعودية جواهر.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– بائع.

– منسق استلام لوجستي.

– فني صيانة جوالات.

– مدير خدمة عملاء.

– مقدم خدمة.

– محاسب زبائن.

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– حارس أمن.

– محضر قهوة.

– أمين صندوق.

– مسؤول مراقبة المخزون.

– منسق أسعار.

– مصفف.

– عضو فريق (كاشير).

– عضو فريق مقدم طعام.

– أمين عام مستودع.

– فني تبريد.

– ميكانيكي.

– كهربائي.

– موظفة استقبال.

– طاهية طعام.

– موظفة تسويق.

– منسقة حفلات.

– ممثلة مبيعات.

– أخصائية تسويق.

– أخصائية مالية.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019م، وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)