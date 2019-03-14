13 وظيفة قيادية وإدارية شاغرة في شركة موبايلي

2019-03-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير المبيعات غير المباشرة.

. المدير التنفيذي للقنوات البديلة.

. المدير التنفيذي للتخطيط والعمليات.

. أخصائي أول دعم حلول تقنية المعلومات والاتصالات.

. أخصائي المبيعات الحكومية والحسابات.

. مدير الاحتفاظ والولاء وإدارة الشكاوي.

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. مسؤول إدارة حسابات خدمات الأعمال.

. أخصائي الحلول السحابية.

. أخصائي أول المبيعات الحكومية.

. مدير إدارة العطاءات.

. أخصائي مهني هندسة المشاريع.

. أخصائي تصميم الحلول.

. أخصائي تنفيذ البنية التحتية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مارس 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)