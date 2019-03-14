وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج والمزدوج

2019-03-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج والمزدوج، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. اختصاصي أول هندسة مياه- مقدمي الخدمة.

. اختصاصي هندسة سلامة.

. اختصاصي بيانات.

. محلل هندسي.

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. باحث أول خدمة عملاء.

. باحث أول قانوني.

. محلل شبكات.

. باحث أول محتوى رقمي.

. اختصاصي أول هندسة مياه- الشؤون الفنية.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 مارس 2019م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)