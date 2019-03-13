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وظائف بعدة مجالات بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات، للعمل بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (صيدلاني أول، وسباك أول، وعامل نظافة)، وذلك وفقًا لبقية الشروط الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- صيدلاني أول:
– درجة الدكتوراه في الصيدلة (Pharm.D) أو درجة الماجستير أو البكالوريوس في الصيدلة.
– لحملة الدكتوراه لا يشترط وجود خبرة، ولحملة الماجستير خبرة سنتين، ولحملة البكالوريوس أربع سنوات.
2- سباك أول:
– شهادة الثانوية العامة مع تدريب مهني في مجال السباكة.
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذات صلة.
3- عامل نظافة:
– شهادة المتوسطة (الكفاءة).
– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 2019/05/06م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- عامل نظافة:
اضغط هنا.
2- صيدلاني أول:
اضغط هنا
3- سباك أول:
اضغط هنا.
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