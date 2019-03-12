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وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى مجموعة شاهيني في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. أمين مستودع (الرياض).
. أمين مستودع (عدد وظيفتين/ جدة).
. فني ميكانيكي (عدد وظيفتين/ جدة).
. مشرف مبيعات (عدد وظيفتين/ الدمام).
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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