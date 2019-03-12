9 وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة في شركة ياسرف

2019-03-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشغل أول وحدة التحكم- مجمع الديزل/ التكسير الهيدروليكي.

. مشرف أول مناوب- مجمع المرافق وحركة النفط.

. مشرف أول مناوب- مجمع النفط الخام.

Advertisements

. مشرف أول مناوب- مجمع الديزل/ التكسير الهيدروليكي (عدد 3 وظائف).

. مشرف أول مناوب- مجمع النفط الخام/ التقطير الخام (عدد وظيفتين).

. محلل أنظمة تقنية المعلومات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)