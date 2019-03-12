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8 وظائف فنية شاغرة لدى شركة عبد اللطيف جميل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات عبداللطيف جميل المتحدة – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الفنية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع معارض إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. دهان – سيارات (عدد وظيفتين).
. فني إصلاح- صيانة (عدد 6 وظائف).
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مارس 2019م؛ مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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