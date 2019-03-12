4 وظائف شاغرة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

2019-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر موقعها الإلكتروني توفر 4 وظائف شاغرة للرجال، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير مكتب Office Manager).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير مكتب (Office Manager).

المهارات:

1- وضع أهداف موظفين السكرتارية بما يتماشى مع المسؤوليات المناطة بهم.

2- مراجعة واعتماد تنسيق جدول المواعيد والمقابلات مع إعداد خطة أسبوعية تتضمن جدول الأعمال.

3- إعداد ومراجعة الخطابات والمكاتبات قبل العرض على نائب المحافظ.

4- التأكد من حفظ وصيانة جميع الملفات الخاصة بالمكتب بشكل يضمن سلامتها وسرعة الوصول إليها عند الحاجة.

5- مراجعة أعمال استلام وتسجيل البريد الصادر والوارد والفاكس وفهرسة هذه المستندات قبل عرضها.

6- مراجعة أعمال استلام وإرسال رسائل البريد الالكتروني والفايل نت وفهرسة هذه الرسائل.

7- حضور الاجتماعات والجلسات التي يكون نائب المحافظ طرفاً فيها والعمل على توثيقها.

8- مراجعة التحضير للاجتماعات وتنسيق وتجهيز كل الوثائق والمستندات التي تخص موضوع الاجتماع.

9- مراجعة تنظيم وفهرسة التقارير الداخلية الواردة من الإدارات والأقسام الأخرى قبل عرضها ومتابعة قرار نائب المحافظ بشأنها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها.

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المهارات المطلوبة:

1- معرفة وإلمام بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

2- القدرة على صياغة التقارير ومحاضر الاجتماعات بطريقة تعبيرية مناسبة.

3- مهارات التنسيق وتوزيع الأعباء.

4- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

5- مهارات ممتازة في استخدام تطبيقات الحاسب الآلي

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.

3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

موعد التقديم:

– التقديم متاح حيث بدأ يوم الاثنين 2019/03/11م وينتهي بتاريخ 2019/03/17م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).