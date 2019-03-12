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4 وظائف شاغرة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر موقعها الإلكتروني توفر 4 وظائف شاغرة للرجال، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير مكتب Office Manager).
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مدير مكتب (Office Manager).
المهارات:
1- وضع أهداف موظفين السكرتارية بما يتماشى مع المسؤوليات المناطة بهم.
2- مراجعة واعتماد تنسيق جدول المواعيد والمقابلات مع إعداد خطة أسبوعية تتضمن جدول الأعمال.
3- إعداد ومراجعة الخطابات والمكاتبات قبل العرض على نائب المحافظ.
4- التأكد من حفظ وصيانة جميع الملفات الخاصة بالمكتب بشكل يضمن سلامتها وسرعة الوصول إليها عند الحاجة.
5- مراجعة أعمال استلام وتسجيل البريد الصادر والوارد والفاكس وفهرسة هذه المستندات قبل عرضها.
6- مراجعة أعمال استلام وإرسال رسائل البريد الالكتروني والفايل نت وفهرسة هذه الرسائل.
7- حضور الاجتماعات والجلسات التي يكون نائب المحافظ طرفاً فيها والعمل على توثيقها.
8- مراجعة التحضير للاجتماعات وتنسيق وتجهيز كل الوثائق والمستندات التي تخص موضوع الاجتماع.
9- مراجعة تنظيم وفهرسة التقارير الداخلية الواردة من الإدارات والأقسام الأخرى قبل عرضها ومتابعة قرار نائب المحافظ بشأنها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها.
المهارات المطلوبة:
1- معرفة وإلمام بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
2- القدرة على صياغة التقارير ومحاضر الاجتماعات بطريقة تعبيرية مناسبة.
3- مهارات التنسيق وتوزيع الأعباء.
4- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
5- مهارات ممتازة في استخدام تطبيقات الحاسب الآلي
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.
3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
موعد التقديم:
– التقديم متاح حيث بدأ يوم الاثنين 2019/03/11م وينتهي بتاريخ 2019/03/17م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
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