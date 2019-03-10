وظائف تدريبية شاغرة للخريجين لدى الاتصالات السعودية

2019-03-10

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، فتح باب التقديم على الوظائف التدريبية الشاغرة للخريجين السعوديين، ضمن برنامج التدريب التعاوني؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

. خريجو نظم المعلومات.

. خريجو هندسة البرمجيات.

. خريجو العلوم الإكتوارية.

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. خريجو إدارة الأعمال/ إدارة المشاريع.

. خريجو الهندسة الكهربائية.

. خريجو الاقتصاد.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)