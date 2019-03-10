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2019-03-10 9 وظائف شاغرة للجنسين في مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض. وأبرز المركز أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية (للرجال). – مدير قسم الموارد البشرية (للرجال). – إداري مخاطر (للرجال). Advertisements – أخصائي إرشاد أسري (للرجال). – أخصائي علاج مائي (عدد وظيفتين/ للجنسين). – أخصائي تدريب (للرجال). – محاسب (للرجال). – سائق (للرجال). وأوضح المركز أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ([email protected])، مع ذكر مسمى الوظيفة المراد التقدم عليها في عنوان البريد.









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