شكرا لقرائتكم جامعة الباحة تعلن توفر وظائف أكاديمية.. التقديم عبر هذا الرابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-10 جامعة الباحة تعلن توفر وظائف أكاديمية.. التقديم عبر هذا الرابط متابعات الخليج 365 - الباحة أعلنت جامعة الباحة توفر وظائف أكاديمية شاغرة للعام الجامعي 1440هـ/1441هـ، والمشغولة بغير السعوديين، وترغب الجامعة بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً. موعد التقديم: Advertisements – يبدأ التقديم غداً الاثنين بتاريخ 1440/07/04هـ وينتهي بتاريخ 1440/07/14هـ. طريقة التقديم: – من خلال موقع الجامعة خلال الفترة الموضحة أعلاه: (اضغط هنا).









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الباحة تعلن توفر وظائف أكاديمية.. التقديم عبر هذا الرابط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.